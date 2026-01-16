Дмитрий Губерниев: «Трамп разбирается во всем, и в спорте тоже. Он знает Овечкина и Бобровского, следит за хоккеем. Прекрасно, что у Сергея есть такие поклонники»

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли-2025, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».
"Это говорит о многом. Известно, что Трамп разбирается во всем, еще и в спорте тоже. Он знает Овечкина и знает Бобровского, следит за хоккеем.
Это прекрасно и замечательно, что у Сергея есть такие персональные поклонники. Это в очередной раз говорит о том, что Бобровский — по-настоящему великий вратарь", — заявил Губерниев.
«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз.