Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.60
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
17.01
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.40
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
17.01
Сент-Луис
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
17.01
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.00
П2
5.48
Хоккей. НХЛ
17.01
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.33
П2
2.96
Хоккей. КХЛ
17.01
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.99
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
17.01
Амур
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.42
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Сочи
2
П1
X
П2

Генменеджер «Рейнджерс» — фанатам: «Чувствуем ваше разочарование, не собираемся стоять на месте. Это будет не перестройка, а переоснащение. Нацелимся на игроков, обладающих мастерством и победным

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри обратился к болельщикам команды.

Источник: Спортс"

На данный момент клуб из Нью-Йорка находится на 16-м месте в таблице Восточной конференции с 46 очками после 48 матчей. Команда тренера Майка Салливана проиграла 8 из 9 последних игр.

"Мы хотели воспользоваться моментом, чтобы пообщаться с нашими преданными и страстными фанатами. Мы знаем и чувствуем ваше разочарование тем, как проходит сезон.

Мы так же расстроены и больше всего хотим показать на льду игру, которой вы могли бы гордиться — это то, что мотивирует нас каждый день.

Никто в организации не доволен тем, что произошло — от руководства до тренеров и игроков. За последние несколько лет у нас были успехи и моменты, которыми мы дорожим, но это не было конечной целью. Мы неустанно работаем каждый день, чтобы вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк, потому что это то, чего заслуживают наши болельщики.

Учитывая наше положение в турнирной таблице и травмы ключевых игроков в этом сезоне, мы должны быть честны и реалистичны в оценке нашей ситуации. Мы не собираемся стоять на месте — перемены позволят нам действовать разумно и использовать возможности в то время как мы занимаемся переоснащением команды.

Это будет не перестройка, а переоснащение, построенное вокруг наших ключевых игроков и проспектов. Мы будем нацеливаться на игроков, обладающих упорством, мастерством, скоростью и победным опытом, уделяя особое внимание приобретению молодых игроков, драфт-пиков и освобождению места под потолком зарплат, что обеспечит нам гибкость в будущем.

Это может означать прощание с игроками, которые дарили нам и нашим болельщикам прекрасные моменты на протяжении многих лет. Эти игроки с гордостью и достоинством представляли «Рейнджерс» и всегда будут частью нашей семьи.

Приступая к реализации нового стратегического плана, мы продолжим играть жестко, с гордостью и страстью ради наших болельщиков. Мы ценим вашу непоколебимую поддержку «Рейнджерс» больше, чем можем выразить словами, и благодарим вас за все, что вы делаете для нашей организации. В ближайшие недели и месяцы вы начнете видеть, как некоторые из наших планов воплощаются в жизнь", — говорится в заявлении Друри.

