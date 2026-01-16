Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.01
Детройт
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.60
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
17.01
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.40
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
17.01
Сент-Луис
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
17.01
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.00
П2
5.48
Хоккей. НХЛ
17.01
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.33
П2
2.96
Хоккей. КХЛ
17.01
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.99
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
17.01
Амур
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.42
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Сочи
2
П1
X
П2

Тренер «Сочи» Михайлов о 2:1 со СКА: «Ребята играли самоотверженно. Команда — настоящие мужики, собираются после 0:9 и показывают результат»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе в игре против СКА со счетом 2:1.

Источник: Спортс"

В прошлом матче «Сочи» уступил «Металлургу» со счетом 0:9.

— По игре неплохо начали, первый период повели, второй период — удаление, это наша болезнь, она немножко отодвинула игру в нашу зону. В третьем периоде соперник взвинтили темп, ребята играли самоотверженно и добыли результат.

— Что исправили после трех поражений?

— Попали в такую полосу, есть ребята травмированные, просели по эмоциям. Была перенесена игра с «Шанхайскими Драконами», думали, пауза пойдет на пользу, но в Магнитогорске был некрасивый результат. Ребята серьезно поговорили между собой, и мы с ними.

Любой человек может сделать что-то неправильно, но ключевой момент, как он это исправит. Сегодня добыли результат. Это самый главный результат этих трех игр, что команда реагирует. Команда — настоящие мужики, собираются после 0:9 и показывают результат.

— Есть ли у вас лично особый настрой на СКА?

— Она (команда) мне не чужая, вырос в этой школе. Работал здесь с молодежью.

— Расскажите о своих ощущениях от победы.

— На самом деле никаких. Это просто работа. Больше мыслей о команде, следующей игре, у нас стоят серьезные задачи. Мы должны их решать. В конце сезона, наверное, посмотришь и скажешь здорово. Это уже история.

— В чем причина отсутствия Самсонова?

— Есть рабочие моменты, травмированные, больные. Есть план подготовки команды. Все в плановом режиме. Никаких новостей нет. Сегодня Пашка Хомченко отыграл здорово. Все планово на каждого игрока, на всех рассчитываем, — сказал Михайлов.

«Сочи» победил СКА, прервав серию из 3 поражений. Хомченко сделал 41 сэйв.