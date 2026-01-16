Депутат Свищев: «Трамп всегда отличался неординарной политикой. Он делал комплименты Овечкину и Бобровскому не из-за того, что они россияне, а потому что это одни из лучших игроков в НХЛ»

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли в 2025-м, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».
"Трамп всегда отличался неординарной политикой. То, что он любит спорт — факт. Известно, что он заядлый гольфист, следит и за игровыми видами. В этом плане большой молодец.
Думаю, он отмечает спортсменов не по национальным признакам, и это правильно. Мое мнение — Трамп делал комплименты Овечкину и Бобровскому не из-за того, что они россияне, а потому что это одни из лучших игроков в НХЛ", — заявил Свищев.
«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз.