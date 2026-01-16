Депутат Свищев: «Трамп всегда отличался неординарной политикой. Он делал комплименты Овечкину и Бобровскому не из-за того, что они россияне, а потому что это одни из лучших игроков в НХЛ»

Думаю, он отмечает спортсменов не по национальным признакам, и это правильно. Мое мнение — Трамп делал комплименты Овечкину и Бобровскому не из-за того, что они россияне, а потому что это одни из лучших игроков в НХЛ", — заявил Свищев.