Депутат Свищев: «Трамп всегда отличался неординарной политикой. Он делал комплименты Овечкину и Бобровскому не из-за того, что они россияне, а потому что это одни из лучших игроков в НХЛ»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

Источник: Спортс"

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли в 2025-м, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».

"Трамп всегда отличался неординарной политикой. То, что он любит спорт — факт. Известно, что он заядлый гольфист, следит и за игровыми видами. В этом плане большой молодец.

Думаю, он отмечает спортсменов не по национальным признакам, и это правильно. Мое мнение — Трамп делал комплименты Овечкину и Бобровскому не из-за того, что они россияне, а потому что это одни из лучших игроков в НХЛ", — заявил Свищев.

«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз.