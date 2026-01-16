Ричмонд
«Рейнджерс» не предложат Панарину новый контракт. Клуб готов обменять форварда (Эллиотт Фридман)

«Рейнджерс» не предложат Артемию Панарину новый контракт.

Источник: Спортс"

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на свои источники.

Действующее соглашение 34-летнего игрока с кэпхитом 11,64 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года. В этом сезоне на его счету 51 (16+35) очко в 47 матчах.

Дедлайн обменов намечен на 6 марта. В контракте Панарина есть пункт о запрете на обмен.

На данный момент клуб из Нью-Йорка находится на 16-м месте в таблице Восточной конференции с 46 очками после 48 матчей. Команда тренера Майка Салливана проиграла 8 из 9 последних игр.

Президент и генменеджер «Рейнджерс» Крис Друри ранее обратился к болельщикам, анонсировав изменения в команде: «Не собираемся стоять на месте. Это будет не перестройка, а переоснащение. Нацелимся на игроков, обладающих мастерством и победным опытом».

По словам нескольких источников, перед публикацией этого письма Друри провел индивидуальные встречи с лидерами и пообщался с командой в целом. Артемию Панарину сообщили, что ему не будет предложено продлить контракт, и что Друри готов сотрудничать с ним и его агентом Полом Теофаносом, чтобы обменять нападающего в любую команду по его желанию.

Генменеджер «Рейнджерс» о результатах клуба: «Не собираемся стоять на месте. Это будет не перестройка, а переоснащение. Нацелимся на игроков, обладающих мастерством и победным опытом».