Ларионов о собрании игроков СКА после 1:2 от «Сочи»: «Ребятам есть о чем поговорить. Выходя на одну из лучших арен КХЛ, ты должен делать тот спектакль, который ждут люди»

Игроки СКА провели закрытое собрание без тренеров.
— Команда отдельно собралась на разговор после игры. Насколько похожа проблема с той, которая была несколько месяцев назад?
— Все понимаем, с кем играли, где можем быть, могли двинуться гораздо выше. Территория раздевалки принадлежит игрокам. Приятно, что собрались.
Ребятам есть о чем поговорить. Это должно принести свои плоды. Ты понимаешь, что, выходя на одну из лучших арен КХЛ, несмотря ни на что, ты должен делать ту игру, тот спектакль, который ждут люди.
Ни в коем случае не буду узнавать, какой там был разговор. Надеюсь, это поможет каким-то образом подготовиться к следующим матчам, — сказал Ларионов.