«Каролина» разгромила «Флориду» (9:1) при 35:16 по броскам в створ. «Харрикейнс» забросили 9 шайб за игру впервые с 2009 года

«Харрикейнс» забросили 9 шайб за игру впервые с апреля 2009 года. Тогда команде удалось разгромить «Айлендерс» (9:0).
Первой звездой сегодняшней встречи был признан форвард клуба из Роли Николай Элерс, набравший 4 (3+1) очка.
«Каролина» разгромила «Флориду» (9:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Соотношение бросков в створ — 35:16.
«Харрикейнс» забросили 9 шайб за игру впервые с апреля 2009 года. Тогда команде удалось разгромить «Айлендерс» (9:0).
Первой звездой сегодняшней встречи был признан форвард клуба из Роли Николай Элерс, набравший 4 (3+1) очка.