Бобровский впервые в карьере в НХЛ пролустил 9 шайб за матч. Он отразил 26 из 35 бросков в игре с «Каролиной»

Ранее он дважды пропускал по 8 шайб в матчах регулярки (оба раза в составе «Коламбуса» — в октябре и декабре 2018 года в матчах с «Калгари» и «Тампой» соответственно) и один раз в плей-офф (в составе «Флориды» — в пятом и заключительном матче финальной серии Кубка Стэнли-2023 против «Вегаса»).