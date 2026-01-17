Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
1
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
3
:
Нэшвилл
4
Все коэффициенты
П1
5.12
X
3.20
П2
2.00
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.99
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.42
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.24
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.90
П2
1.62
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
9
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Сочи
2
П1
X
П2

Бобровский впервые в карьере в НХЛ пролустил 9 шайб за матч. Он отразил 26 из 35 бросков в игре с «Каролиной»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:9).

37-летний россиянин провел полный матч, отразив 26 из 35 бросков (74,3%).

Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил 9 шайб за игру.

Ранее он дважды пропускал по 8 шайб в матчах регулярки (оба раза в составе «Коламбуса» — в октябре и декабре 2018 года в матчах с «Калгари» и «Тампой» соответственно) и один раз в плей-офф (в составе «Флориды» — в пятом и заключительном матче финальной серии Кубка Стэнли-2023 против «Вегаса»).

В текущем сезоне у Сергея 19 побед и 14 поражений в 33 матчах (87,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,09).

«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз.