Бобровский впервые в карьере в НХЛ пролустил 9 шайб за матч. Он отразил 26 из 35 бросков в игре с «Каролиной»

37-летний россиянин провел полный матч, отразив 26 из 35 бросков (74,3%).
Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил 9 шайб за игру.
Ранее он дважды пропускал по 8 шайб в матчах регулярки (оба раза в составе «Коламбуса» — в октябре и декабре 2018 года в матчах с «Калгари» и «Тампой» соответственно) и один раз в плей-офф (в составе «Флориды» — в пятом и заключительном матче финальной серии Кубка Стэнли-2023 против «Вегаса»).
В текущем сезоне у Сергея 19 побед и 14 поражений в 33 матчах (87,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,09).
«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз.