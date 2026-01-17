Кучеров набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом» и стал 2-й звездой. У него 69 очков в 42 играх в сезоне — идет 4-м в гонке бомбардиров НХЛ

Во втором периоде россиянин помог «Лайтнинг» дважды подряд реализовать большинство — сначала отличился сам (на 29:59), а затем ассистировал Оливеру Бьоркстранду (на 31:02).
На счету 32-летнего россиянина стало 69 (24+45) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «+21». Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» идет на 4-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Кучеров (23:37, «минус 2») реализовал 1 из 3 бросков в створ, а свой буллит в послематчевой серии не забил.
