Овечкин советовал «Шанхаю» назначить Лава тренером. Митч был ассистентом в штабе «Вашингтона» более 2 лет (Артур Хайруллин)

В субботу китайский клуб объявил о заключении контракта с 41-летним канадским специалистом до конца следующего сезона КХЛ. В октябре «Вашингтон» уволил Лава с поста помощника главного тренера на фоне обвинений в домашнем насилии.
«По моей информации, руководство Шанхая перед назначением нового главного тренера советовалось с Александром Овечкиным — Митч Лав более двух лет входил в тренерский штаб “Вашингтона”.
Ответ легенды был однозначным: если есть возможность взять такого специалиста, лучше ее не упускать", — написал Хайруллин.
