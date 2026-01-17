Капризов набрал 0+3 и сделал ассист на победный гол в овертайме против «Баффало». У Кирилла 55 очков в 49 матчах сезона

Россиянин после паса от вратаря Филипа Густавссона ассистировал Матсу Зукарелло Асену, который стал автором победной шайбы в овертайме.
Сегодня на счету Капризова: 3 ассиста, 2 броска в створ ворот, 1 хит и «плюс 1» за 24:28 на льду. В активе Кирилла теперь 55 (25+30) очков и «плюс 7» в 49 играх текущей регулярки.
