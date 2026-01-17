Ричмонд
Капризов набрал 0+3 и сделал ассист на победный гол в овертайме против «Баффало». У Кирилла 55 очков в 49 матчах сезона

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал 3 результативных передачи в мачте против «Баффало» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Россиянин после паса от вратаря Филипа Густавссона ассистировал Матсу Зукарелло Асену, который стал автором победной шайбы в овертайме.

Сегодня на счету Капризова: 3 ассиста, 2 броска в створ ворот, 1 хит и «плюс 1» за 24:28 на льду. В активе Кирилла теперь 55 (25+30) очков и «плюс 7» в 49 играх текущей регулярки.

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
