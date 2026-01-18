Тарасенко набрал 1+1 против «Баффало». У форварда «Миннесоты» 23 очка и «минус 4» в 42 матчах сезона

Сегодня на счету 34-летнего россиянина: 5 бросков в свор, 3 хита, 1 потеря и «плюс 2» за 15:55 на льду.
Теперь на счету Тарасенко 23 (9+14) балла и «минус 4» в 42 играх текущей регулярки НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:4 ОТ).
