Панарин догнал Дацюка и делит 6-е место по ассистам (604) в НХЛ среди россиян. Форвард провел 800 матчей в регулярках

Форвард сделал 604-ю голевую передачу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 6-е место в истории лиги среди россиян, сравнявшись с Павлом Дацюком.
Рекордсмен по этому показателю — Евгений Малкин («Питтсбург») с 856 результативными пасами. В топ-5 также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 747), Сергей Федоров (696), Никита Кучеров («Тампа», 682) и Сергей Зубов (619).
Всего в 800 играх за карьеру в НХЛ на счету Панарина 924 (320+604) очка.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше