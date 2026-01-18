Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго
2
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.63
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вашингтон
2
:
Флорида
3
Все коэффициенты
П1
6.65
X
3.60
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
перерыв
Виннипег
2
:
Торонто
1
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.10
П2
8.50
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Джерси
0
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
26.00
X
8.25
П2
1.15
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава
3
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.05
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
2
:
Коламбус
3
Все коэффициенты
П1
7.93
X
3.69
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Панарин догнал Дацюка и делит 6-е место по ассистам (604) в НХЛ среди россиян. Форвард провел 800 матчей в регулярках

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Филадельфией» (6:3).

Источник: Спортс"

Форвард сделал 604-ю голевую передачу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 6-е место в истории лиги среди россиян, сравнявшись с Павлом Дацюком.

Рекордсмен по этому показателю — Евгений Малкин («Питтсбург») с 856 результативными пасами. В топ-5 также входят Александр Овечкин («Вашингтон», 747), Сергей Федоров (696), Никита Кучеров («Тампа», 682) и Сергей Зубов (619).

Всего в 800 играх за карьеру в НХЛ на счету Панарина 924 (320+604) очка.

