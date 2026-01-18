Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
2
:
Бостон
3
Все коэффициенты
П1
7.93
X
3.90
П2
1.54
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Квартальнов о 3:2 с «Динамо» Москва: «В третьем периоде мы многое поправили, была хорошая реакция на прошлое поражение»

Тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над московским «Динамо» (3:2) в Фонбет чемпионате КХЛ.

Источник: Sports

«Два тяжелых, вязких периода у нас было. В третьем остались в меньшинстве, ребята завелись, забили хорошие голы. Да, совершили ошибку, но ребята исправились. Третий период им в зачет. В третьем периоде мы многое поправили, была хорошая реакция на прошлое поражение», — сказал Квартальнов.