«Два тяжелых, вязких периода у нас было. В третьем остались в меньшинстве, ребята завелись, забили хорошие голы. Да, совершили ошибку, но ребята исправились. Третий период им в зачет. В третьем периоде мы многое поправили, была хорошая реакция на прошлое поражение», — сказал Квартальнов.
Квартальнов о 3:2 с «Динамо» Москва: «В третьем периоде мы многое поправили, была хорошая реакция на прошлое поражение»
Тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над московским «Динамо» (3:2) в Фонбет чемпионате КХЛ.