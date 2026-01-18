Овечкин без голов в 3-м матче подряд: 1 бросок, 3 хита, малый штраф и «минус 3» за 16:08 против «Флориды». У него 41 очко в 49 играх в сезоне

На счету 40-летнего россиянина 41 (20+21) балл в 49 играх в сезоне при полезности «минус 1». Текущая безголевая серия — 3 игры (0+1 на отрезке).
Сегодня Овечкин (16:08, «минус 3») 1 раз бросил в створ, применил 3 силовых приема и получил малый штраф за выброс шайбы (удаление было реализовано «Пантерс»).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше