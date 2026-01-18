Хуснутдинов забил «Чикаго» — 11-й гол в сезоне. У него 22 очка в 44 играх

23-летний россиянин установил окончательный счет в матче. На его счету 22 (11+11) очко в 44 играх в текущем сезоне при полезности «+6».
Сегодня Марат (14:21, «+1») реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием.
Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:2).
