Подколзин забил «Ванкуверу» — 11-й гол в сезоне. У него 21 очко и «+11» в 49 играх

На счету 24-летнего россиянина 21 (11+10) очко в 49 играх в сезоне при полезности «+11».
Сегодня Подколзин (13:55, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ. Также у него 1 силовой прием, 1 блок и 2 потери.
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (6:0).
