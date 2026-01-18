«Ванкувер» проиграл 10 матчей подряд — худшая серия без побед с 1998 года. Команда Фута идет на последнем месте в НХЛ

Поражение стало для «Кэнакс» 10-м подряд (худшая серия без побед с января 1998 года, антирекорд — 13 матчей в ноябре-декабре 1973 года).
Поражение в основное время — 7-м подряд (худшая серия с ноября 2018 года, антирекорд — 10 поражений в октябре-ноябре 1997 года).
С 37 очками в 48 играх команда под руководством Адама Фута занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги.
Рутерфорд о перестройке в «Ванкувере»: «Наша обязанность — слушать предложения по всем игрокам».