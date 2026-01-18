Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.27
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

«Ванкувер» проиграл 10 матчей подряд — худшая серия без побед с 1998 года. Команда Фута идет на последнем месте в НХЛ

«Ванкувер» проиграл дома «Эдмонтону» (0:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Поражение стало для «Кэнакс» 10-м подряд (худшая серия без побед с января 1998 года, антирекорд — 13 матчей в ноябре-декабре 1973 года).

Поражение в основное время — 7-м подряд (худшая серия с ноября 2018 года, антирекорд — 10 поражений в октябре-ноябре 1997 года).

С 37 очками в 48 играх команда под руководством Адама Фута занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги.

Рутерфорд о перестройке в «Ванкувере»: «Наша обязанность — слушать предложения по всем игрокам».