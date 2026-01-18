Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой перед игрой с «Флоридой». Часть игроков «Вашингтона» сделала это

На раскатку с такими клюшками вышли, в частности, Джон Карлсон, Логан Томпсон, Дилан Строум, Коннор Макмайкл, Ник Дауд, Тревор ван Римсдайк, Брэндон Дьюхэйм и Хендрикс Лапьер, пишет RMNB.
Капитан команды Александр Овечкин вышел на лед со стандартной обмоткой белого цвета.
В 2023 году НХЛ отказалась от использования радужных свитеров во время разминки, но обмотка в таких цветах лигой разрешена.
Генменеджер «Вашингтона» о дедлайне: «Мы сделаем что-то, чтобы Овечкин и команда попали в плей-офф, надеюсь. Наибольшая потребность — высококлассный вингер».
