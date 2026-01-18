Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.23
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
19.01
Детройт
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2

Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой перед игрой с «Флоридой». Часть игроков «Вашингтона» сделала это

Несколько игроков «Вашингтона» обмотали клюшки лентой радужного цвета перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:5).

На раскатку с такими клюшками вышли, в частности, Джон Карлсон, Логан Томпсон, Дилан Строум, Коннор Макмайкл, Ник Дауд, Тревор ван Римсдайк, Брэндон Дьюхэйм и Хендрикс Лапьер, пишет RMNB.

Капитан команды Александр Овечкин вышел на лед со стандартной обмоткой белого цвета.

В 2023 году НХЛ отказалась от использования радужных свитеров во время разминки, но обмотка в таких цветах лигой разрешена.

Генменеджер «Вашингтона» о дедлайне: «Мы сделаем что-то, чтобы Овечкин и команда попали в плей-офф, надеюсь. Наибольшая потребность — высококлассный вингер».

