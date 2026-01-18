Кучеров набрал 70-е очко в сезоне — ассист против «Далласа». У форварда «Тампы» 24+46 в 43 матчах

Теперь на счету 32-летнего форварда 70 (24+46) баллов в 43 играх. Кучеров является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом «Тампы».
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше