Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
1
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.14
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.68
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.80
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Терещенко о шансах «Адмирала» на плей-офф: «Сможет ли Браташ держать команду в ежовых рукавицах, как Тамбиев — главный вопрос. Будет тяжело»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко порассуждал о шансах «Адмирала» на выход в плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ. Команда под руководством Олега Браташа на данный момент занимает последнее место в таблице Восточной конференции.

«Думаю, что приморцы в любом случае будут бороться до конца. Но для меня главные вопросы по “Адмиралу” сейчас заключаются в том, как быстро Олег Владимирович адаптируется к специфике работы на Дальнем Востоке» и сможет ли он держать команду в ежовых рукавицах так же, как это делал Леонид Тамбиев.

Исходя из того, как складывается сезон, все же предположу, что у «Адмирала» меньше всего шансов в борьбе за место в плей-офф. Команде из Владивостока будет очень тяжело", — считает Терещенко.