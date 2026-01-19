Ричмонд
04:00
Эдмонтон
:
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Оттава
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Тампа-Бэй
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сочи
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
Авангард
5
Кучеров первым из россиян набрал 70 очков в сезоне НХЛ. Никита идет 4-м в гонке бомбардиров, уступая Макдэвиду, Маккиннону и Селебрини

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче против «Далласа» (4:1). Таким образом, Кучеров стал первым россиянином, набравшим 70 очков в нынешней регулярке НХЛ. На его счету 24+46 в 43 играх.

Источник: Спортс"

В гонке бомбардиров Кучеров на данный момент занимает 4-е место, уступая Коннору Макдэвиду (83 очка), Нэтану Маккиннону (82) и Макклину Селебрини (72).

В гонке бомбардиров Кучеров на данный момент занимает 4-е место, уступая Коннору Макдэвиду (83 очка), Нэтану Маккиннону (82) и Макклину Селебрини (72).

