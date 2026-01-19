Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон
3
:
Сент-Луис
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
12.25
П2
26.00
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.68
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.80
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сочи
0
П1
X
П2

Василевский — 1-я звезда матча с «Далласом»: 19 сэйвов из 20. У «Тампы» 12 побед в 13 последних играх

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отбил 19 бросков из 20 в матче НХЛ с «Далласом» (4:1) и был признан первой звездой.

Источник: Sports

Всего в 30 играх сезона у россиянина 20 побед при 91,6% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,22.

«Лайтнинг» выиграли 12 из 13 последних матчей и после 47 игр с 64 очками лидируют в Восточной конференции.