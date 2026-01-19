Ричмонд
«Эдмонтон» — 3-й клуб в истории НХЛ с сухими победами с разницей в 5+ шайб в 2 матчах за 2 дня. «Ойлерс» разгромили «Ванкувер» (6:0) и «Сент-Луис» (5:0)

«Эдмонтон» разгромил «Сент-Луис» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Крупная победа стала для «Ойлерс» второй за два дня — вчера был обыгран «Ванкувер» (6:0).

«Нефтяники» стали 3-й командой в истории НХЛ с сухими победами в двух матчах за два дня при разнице 5+ шайб в обеих играх.

Ранее такое достижение в актив записали «Бостон» (31 октября 1970 года — 6:0 с «Рейнджерс», 1 ноября — 5:0 с «Миннесотой Норт Старс») и «Рейнджерс» (18 марта 2023 года — 6:0 с «Питтсбургом», 19 марта — 7:0 с «Нэшвиллом»).

Отметим, что вчера шатаут в актив записал вратарь «Эдмонтона» Тристан Джерри, сегодня — его коллега Коннор Ингрэм.