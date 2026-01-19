Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.72
П2
1.52
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.80
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.53
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.32
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
21:30
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
3.67
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сент-Луис
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2

Макдэвид набрал 85 очков в в 50 играх в сезоне и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 82 в 46 — есть 4 игры в запасе

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0).

На счету 29-летнего канадца стало 85 (30+55) очков в 50 играх в текущем сезоне.

Он лидирует в гонке бомбардиров лиги, на втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (82 очка в 46 играх, 36+46, 4 игры в запасе).

В топ-5 также входят форварды Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 72 в 47, 24+48, 3 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом), Никита Кучеров («Тампа», 70 в 43, 24+46, 3 игры в запасе при 4 пропущенных в этом сезоне) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 67 в 48, 25+42, покинул расположение команды на время по семейным обстоятельствам и пропустил уже 2 игры).

