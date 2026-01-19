Макдэвид набрал 85 очков в в 50 играх в сезоне и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 82 в 46 — есть 4 игры в запасе

В топ-5 также входят форварды Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 72 в 47, 24+48, 3 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом), Никита Кучеров («Тампа», 70 в 43, 24+46, 3 игры в запасе при 4 пропущенных в этом сезоне) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 67 в 48, 25+42, покинул расположение команды на время по семейным обстоятельствам и пропустил уже 2 игры).