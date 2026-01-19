Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.72
П2
1.52
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.80
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.53
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.32
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
21:30
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
3.67
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сент-Луис
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2

Нюджент-Хопкинс — 10-й игрок в истории НХЛ, забивший в 1-м и в 1000-м матче в регулярках. В список входят Ковалев и Малкин

Форвард «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0).

Эта игра стала для 32-летнего канадца 1000-й в регулярках лиги. Нападающий отметился голом в юбилейном матче и был признан первой звездой встречи.

Отметим, что свою первую шайбу в лиге первый номер драфта-2011 забросил в первом же матче в лиге (9 октября 2011 года).

Он стал 10-м игроком в истории НХЛ, кому удалось отличиться и в первом матче, и в 1000-м.

Ранее в список вошли Жан Рателль (1961 и 1977 годы), Жильбер Перро (1970 и 1984), Люк Робитайл (1986 и 2000), Джо Нуиндайк (1987 и 2002), Алексей Ковалев (1992 и 2007), Милан Гейдук (1998 и 2013), Мариан Габорик (2000 и 2017), Евгений Малкин (2006 и 2022) и Ларс Эллер (2009 и 2024).

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше