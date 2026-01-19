Малкин о Кросби: «Я его поддерживаю. Я все еще в “Питтсбурге”, и он это чувствует. Именно поэтому он хорошо играет — хочет точно быть номером один»

38-летний канадец проводит свой 21-й сезон в лиге, 39-летний россиянин — 20-й.
Следующий матч станет для Кросби 1400-м в рамках регулярных чемпионатов, сейчас на его счету 1740 (651+1089) очков.
В текущем сезоне Кросби набрал 53 (26+27) балла в 47 играх.
"Очень горжусь им. Пожалуй, это не сюрприз. Каждый год мы видим, чего он добивается. Он делает потрясающую работу и проявляет лидерские качества как на льду, так и в раздевалке.
Я его поддерживаю. Я все еще здесь. И он это чувствует. Именно поэтому он хорошо играет — точно хочет быть номером один", — сказал Малкин.
