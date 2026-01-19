Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.53
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.17
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.32
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
21:30
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сент-Луис
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2

Малкин о Кросби: «Я его поддерживаю. Я все еще в “Питтсбурге”, и он это чувствует. Именно поэтому он хорошо играет — хочет точно быть номером один»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался об игре капитана команды Сидни Кросби.

38-летний канадец проводит свой 21-й сезон в лиге, 39-летний россиянин — 20-й.

Следующий матч станет для Кросби 1400-м в рамках регулярных чемпионатов, сейчас на его счету 1740 (651+1089) очков.

В текущем сезоне Кросби набрал 53 (26+27) балла в 47 играх.

"Очень горжусь им. Пожалуй, это не сюрприз. Каждый год мы видим, чего он добивается. Он делает потрясающую работу и проявляет лидерские качества как на льду, так и в раздевалке.

Я его поддерживаю. Я все еще здесь. И он это чувствует. Именно поэтому он хорошо играет — точно хочет быть номером один", — сказал Малкин.

