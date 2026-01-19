Ричмонд
Депутат Журова об отказе Овечкина обмотать клюшку радужной лентой: «Эта тема отходит в сторону, становится неактуальной. В США есть и другие проблемы»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что капитан «Вашингтон» Александр Овечкин не стал использовать радужную обмотку для клюшки перед матчем НХЛ с «Флоридой» (2:5).

Источник: Спортс"

В 2023 году НХЛ отказалась от использования радужных свитеров во время разминки, но обмотка в таких цветах лигой разрешена.

"Так себе акция, если честно. Больше воспринимается как оскорбление.

Они отказались от соответствующей формы, но оставили обмотку клюшек, хотя это ощущается как какой-то сарказм.

Сейчас вся эта тема немного отходит в сторону, становится неактуальной. В США есть и другие проблемы, кроме поддержки этого сообщества.

Александр Овечкин — один из тех, кто принципиально не участвует в таких акциях, при этом он занимается благотворительностью, помогает детям", — сказала Светлана Журова.

Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой перед игрой с «Флоридой». Часть игроков «Вашингтона» сделала это.

