Депута тСвищев об отказе Овечкина обмотать клюшку радужной лентой: «Большинство населения в мире, и в России в том числе, выступает за традиционные устои»

В 2023 году НХЛ отказалась от использования радужных свитеров во время разминки, но обмотка в таких цветах лигой разрешена.
"Это все-таки не общее мнение, а мнение определенной части населения. Я приветствую и поддерживаю такое решение Александра. Он самодостаточный человек, который все в жизни видел и все знает.
Великий спортсмен и гражданин Российской Федерации, прекрасный игрок и капитан «Вашингтона». Поэтому заставить его выполнять чьи-то решения никто не может.
Александр Овечкин в данной ситуации имеет свое четкое мнение, основанное на приверженности традиционным укладам нашей жизни. Он занял принципиальную позицию, и это можно только приветствовать. Я его поддерживаю.
Может быть, кому-то это не нравится, но большинство населения в мире, и в России в том числе, выступает за традиционные устои нашей жизни", — сказал Дмитрий Свищев.
Овечкин не стал обматывать клюшку радужной лентой перед игрой с «Флоридой». Часть игроков «Вашингтона» сделала это.