Плющев о церемонии в честь 1000 очков Шипачева: «В Союзном государстве России и Беларуси пустили надпись на английском. От КХЛ были только президент лиги и табличка. Смотрелось нелепо»

И как мы этот юбилей отмечаем? Очень скромно. Всю церемонию вытягивает Минск и «Динамо», от КХЛ прилетают только президент лиги и табличка. Разве что пустили надпись на английском языке — и это в Минске, в Союзном государстве России и Беларуси. Смотрелось нелепо, особенно на фоне яркого праздника в Детройте с Федоровым.