Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.53
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.17
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
21:30
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
20.01
Сиэтл
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
20.01
Флорида
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сент-Луис
0
П1
X
П2

Плющев о церемонии в честь 1000 очков Шипачева: «В Союзном государстве России и Беларуси пустили надпись на английском. От КХЛ были только президент лиги и табличка. Смотрелось нелепо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал церемонию в честь 1000-го очка Вадима Шипачева в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

Событие произошло 12 января в Минске в матче местного «Динамо» с «Адмиралом» (2:1).

«Возьмите праздник с тысячей очков Шипачева. В свое время Вадим начинал у меня в “Северстали”, у меня есть к нему свое отношение, но в данной ситуации главное, что впервые в истории КХЛ появился игрок с тысячей очков.

И как мы этот юбилей отмечаем? Очень скромно. Всю церемонию вытягивает Минск и «Динамо», от КХЛ прилетают только президент лиги и табличка. Разве что пустили надпись на английском языке — и это в Минске, в Союзном государстве России и Беларуси. Смотрелось нелепо, особенно на фоне яркого праздника в Детройте с Федоровым.

Никаких идей, отметили тысячу — и спать. Хотя в той же НХЛ это безостановочный процесс — Овечкин обошел Гретцки по шайбам в регулярном чемпионате, ему тут же придумали гонку по системе «регулярка плюс плей-офф». Конвейер!

А у нас отчитались, поставили «галочку» — и все, забыли. Втихаря любуемся детройтской церемонией Федорова — и ничего не делаем сами. Постоянно молимся чужим богам — какую хоккейную страницу в интернете не откроешь, везде НХЛ, из того же Лава провинциалы пера уже лепят великого тренера, при этом КХЛ где-то на задворках.

И смех, и грех. Сами себя закапываем!" — сказал Плющев.

Кравчук про 1000 очков Шипачева в КХЛ: «Было мало информации и комментариев. НХЛ круто сработала с гонкой Овечкина и Гретцки, надо брать опыт на вооружение».