Величкин о Шипачеве и 1000 очков: «Его надо сравнивать с Мозякиным, а не с Овечкиным. Сергей первым в КХЛ получил золотую клюшку и всеобщее признание»

"Его надо с Сергеем Мозякиным сравнивать, а не с Овечкиным. Мозякин был первым у нас, кто этого достиг. Он получил золотую клюшку, всеобщее признание — не только наших магнитогорских болельщиков, но и всех российских.
Можно регламентом установить, чтобы все, кто достигает таких высот, получали равномерную долю чествования, чтобы никому не было обидно", — заявил Величкин.
Плющев о церемонии в честь 1000 очков Шипачева: «В Союзном государстве России и Беларуси пустили надпись на английском. От КХЛ были только президент лиги и табличка. Смотрелось нелепо».