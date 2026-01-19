Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21:30
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.51
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
20.01
Сиэтл
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
20.01
Флорида
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
20.01
Торонто
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
20.01
Вегас
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.50
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
20.01
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
20.01
Калгари
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
20.01
Анахайм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
20.01
Ванкувер
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.86
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Северсталь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Величкин о Шипачеве и 1000 очков: «Его надо сравнивать с Мозякиным, а не с Овечкиным. Сергей первым в КХЛ получил золотую клюшку и всеобщее признание»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал достижение Вадима Шипачева, набравшего тысячу очков в FONBET чемпионате КХЛ.

"Его надо с Сергеем Мозякиным сравнивать, а не с Овечкиным. Мозякин был первым у нас, кто этого достиг. Он получил золотую клюшку, всеобщее признание — не только наших магнитогорских болельщиков, но и всех российских.

Можно регламентом установить, чтобы все, кто достигает таких высот, получали равномерную долю чествования, чтобы никому не было обидно", — заявил Величкин.

Плющев о церемонии в честь 1000 очков Шипачева: «В Союзном государстве России и Беларуси пустили надпись на английском. От КХЛ были только президент лиги и табличка. Смотрелось нелепо».