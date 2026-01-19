Первый тренер Кучерова: «Овечкин — снайпер, забивала. У Никиты больше передач, он организовывает игру. Они совершенно разные, их нельзя сравнивать»

Кучеров стал первым россиянином, набравшим 70 очков в нынешней регулярке НХЛ. На его счету 24+46 в 43 играх.
В активе Овечкина 41 (20+21) балл в 49 матчах.
"Кучеров и Овечкин — игроки разного плана. Овечкин — снайпер, забивала. У Никиты больше передач, он больше организовывает игру. Это видно, если пристально смотреть на его игру, особенно в большинстве.
Овечкина куда чаще выводят на бросок — кто‑то разыгрывает, а ему доверяют решающий бросок. У Никиты наоборот, он подготавливает, кого‑то выводит. Они совершенно разные, их нельзя сравнивать даже.
Многие их пытаются сравнить последние годы и могут сказать, что Кучеров лидер среди всех наших игроков. Я так не могу сказать, потому что это игроки разного плана.
Это все равно что сравнивать Кучерова и Овечкина с Василевским и Бобровским. Да, они все звезды! Но они в своем амплуа, у каждого своя ниша, в которой они лучшие. Так что Овечкина и Кучерова не надо сравнивать", — сказал Курдин.
Дмитрий Губерниев: «Кучеров — наша главная звезда в НХЛ. Он впереди даже Овечкина, если брать показатель полезности для команды, результативность».