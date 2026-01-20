Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сиэтл
1
:
Питтсбург
2
Все коэффициенты
П1
5.63
X
4.70
П2
1.62
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
1
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.60
П2
12.25
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.32
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
5
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Овечкин проводит 1541-й матч в регулярках НХЛ, он вышел на чистое 18-е место в истории. На 17-м — Бернс из «Колорадо» (1544)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проводит свой 1541-й матч за карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

«Кэпиталс» противостоят «Колорадо» (2:3, 2-й период).

Овечкин вышел на чистое 18-е место в истории лиги по числу проведенных матчей, обогнав Шейна Доуна и Джонни Бьюсика (оба — по 1540).

17-е место занимает Брент Бернс из «Колорадо» (1544), 16-е — Алекс Дельвеккио (1550), 15-е — Джером Игинла (1554), 14-е — Никлас Лидстрем (1564), 13-е — Рэй Бурк (1612), 12-е — Ларри Мерфи (1615), 11-е — Скотт Стивенс (1635).

В топ-10 входят Патрик Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733, рекордсмен среди европейцев), Рон Фрэнсис (1731), Джо Торнтон (1714), Здено Хара (1680), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дэйв Андрейчук (1639).

