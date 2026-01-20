Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Флорида
0
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
1
:
Питтсбург
2
Все коэффициенты
П1
7.17
X
4.40
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
3
:
Вашингтон
2
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
14.00
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.84
X
4.20
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.32
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.20
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
5
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

Овечкин сделал передачу в матче с «Колорадо». У форварда «Вашингтона» 20+22 в 50 матчах сезона

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 42-е очко в сезоне-2025/26.

Форвард сделал передачу в игре против «Колорадо» (2:3, 2-й период).

Всего на счету 40-летнего Овечкина теперь 42 (20+22) балла в 50 матчах сезона.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
