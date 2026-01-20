Овечкин сделал передачу в матче с «Колорадо». У форварда «Вашингтона» 20+22 в 50 матчах сезона

Форвард сделал передачу в игре против «Колорадо» (2:3, 2-й период).
Всего на счету 40-летнего Овечкина теперь 42 (20+22) балла в 50 матчах сезона.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше