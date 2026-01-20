Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
1
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
1-й период
Ванкувер
1
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.70
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
2-й период
Калгари
1
:
Нью-Джерси
1
Все коэффициенты
П1
3.38
X
2.90
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
1
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.45
П2
7.68
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.56
X
5.04
П2
5.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.39
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
5
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Маккиннон набрал 1100 очков в регулярках НХЛ. Он 70-й игрок в истории, достигший этой отметки, и 10-й среди действующих

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:2).

На счету 30-летнего канадца стало 85 (38+47) очков в 47 играх в текущем сезоне — делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».

За карьеру в рамках регулярок у Маккиннона стало 1100 (405+695) баллов в 917 играх.

Он стал вторым игроком в истории «Эвеланш» и «Квебек Нордикс», достигшим такой отметки. Нэтан уступает только Джо Сакику (1641 в 1378).

Среди всех игроков в истории лиги Маккиннон стал 70-м, кому удалось достичь такой отметки, среди действующих — 10-м.

В топ-10 среди действующих хоккеистов также входят Сидни Кросби («Питтсбург», 1742 в 1400), Александр Овечкин («Вашингтон», 1665 в 1541), Евгений Малкин («Питтсбург», 1381 в 1246), Патрик Кэйн («Детройт», 1372 в 1337), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 1299 в 1491), Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 1223 в 1212), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 1167 в 762), Джон Таварес («Торонто», 1157 в 1233) и Клод Жиру («Оттава», 1150 в 1311).

