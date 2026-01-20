Маккиннон набрал 1100 очков в регулярках НХЛ. Он 70-й игрок в истории, достигший этой отметки, и 10-й среди действующих

На счету 30-летнего канадца стало 85 (38+47) очков в 47 играх в текущем сезоне — делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».
За карьеру в рамках регулярок у Маккиннона стало 1100 (405+695) баллов в 917 играх.
Он стал вторым игроком в истории «Эвеланш» и «Квебек Нордикс», достигшим такой отметки. Нэтан уступает только Джо Сакику (1641 в 1378).
Среди всех игроков в истории лиги Маккиннон стал 70-м, кому удалось достичь такой отметки, среди действующих — 10-м.
В топ-10 среди действующих хоккеистов также входят Сидни Кросби («Питтсбург», 1742 в 1400), Александр Овечкин («Вашингтон», 1665 в 1541), Евгений Малкин («Питтсбург», 1381 в 1246), Патрик Кэйн («Детройт», 1372 в 1337), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 1299 в 1491), Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 1223 в 1212), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 1167 в 762), Джон Таварес («Торонто», 1157 в 1233) и Клод Жиру («Оттава», 1150 в 1311).