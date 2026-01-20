Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
1
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.70
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
перерыв
Ванкувер
2
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.84
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
1
:
Нью-Джерси
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.41
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.56
X
5.04
П2
5.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.39
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
5
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Бобровский подрался с Недельковичем в матче «Флориды» и «Сан-Хосе». Обоим вратарям дали по 7 минут штрафа, бой стал для обоих первым в НХЛ

Драка вратарей произошла в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Сан-Хосе» (1:4).

В третьем периоде за воротами «Шаркс» началась стычка. Вратарь калифорнийцев Алекс Неделькович вмешался в нее и атаковал форварда «Пантерс» Эвана Родригеса.

Бобровский приехал в зону «Сан-Хосе» и вступил в драку с Недельковичем. Вратари сорвали друг с друга маски и обменялись ударами, после чего оба упали на лед.

В итоге оба участника драки получили по 7 минут штрафа — по 5 за драку и по 2 за выход за пределы вратарской зоны.

И для 37-летнего Бобровского, и для 30-летнего Недельковича бой стал первым в НХЛ. Большинство посетителей портала HockeyFights отдали победу в драке вратарю «Сан-Хосе».