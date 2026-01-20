Капризов набрал 0+2 с «Торонто». У него 57 очков в 50 играх в сезоне, в последних 8 матчах — 1+8

На счету 28-летнего россиянина стало 57 (25+32) очков в 50 играх в текущем сезоне при полезности «+7».
При этом в последних 8 матчах на счету Кирилла только 1 гол при 8 результативных передачах.
Сегодня Капризов (22:47, «+1») также отметился 5 бросками в створ и 1 силовым приемом, допустил 1 потерю.
