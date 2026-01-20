Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
4
:
Рейнджерс
2
П1
1.40
X
3.75
П2
12.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
2
:
Айлендерс
3
П1
14.25
X
3.48
П2
1.48
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
П1
1.56
X
5.04
П2
5.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Авангард
П1
3.55
X
4.39
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Барыс
П1
2.43
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
П1
3.55
X
4.37
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
5
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Капризов набрал 0+2 с «Торонто». У него 57 очков в 50 играх в сезоне, в последних 8 матчах — 1+8

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:3).

На счету 28-летнего россиянина стало 57 (25+32) очков в 50 играх в текущем сезоне при полезности «+7».

При этом в последних 8 матчах на счету Кирилла только 1 гол при 8 результативных передачах.

Сегодня Капризов (22:47, «+1») также отметился 5 бросками в створ и 1 силовым приемом, допустил 1 потерю.

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
