Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
4
:
Рейнджерс
2
Все коэффициенты
П1
1.48
X
7.50
П2
25.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
2
:
Айлендерс
3
Все коэффициенты
П1
14.25
X
3.60
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.56
X
5.04
П2
5.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.39
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.37
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
5
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Ничушкин попал в аварию с участием нескольких автомобилей, когда ехал на матч с «Вашингтоном». Форвард «Колорадо» получил незначительные травмы и пропустил игру

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар объяснил отсутствие форварда Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:2).

Перед игрой стало известно, что россиянин не сыграет из-за травмы верхней части тела.

"Он попал в автомобильную аварию, когда ехал на игру. Получил незначительные травмы. Он приехал на каток, его осмотрели.

Кажется, что с ним все в порядке, но он не был готов играть. Можно считать это мерой предосторожности. Посмотрим, что будет завтра.

Это была небольшая авария, но достаточно серьезная, чтобы не ставить его на игру. Дороги были обледенелыми и скользкими, произошла авария с участием нескольких автомобилей", — объяснил Беднар.

В составе «Эвеланш» Ничушкина заменил форвард Алекс Барре-Буле, отметившийся результативной передачей в дебютном матче за команду. Он получил вызов за два часа до начала игры.

Ранее в этом сезоне Валерий пропустил 8 матчей из-за травмы нижней части тела. В текущем сезоне у него 27 (11+16) очков в 38 играх.