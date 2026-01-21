Ричмонд
Квинни о Лаве в «Шанхае»: «Мы впечатлены его назначением. Его “Калгари” был одной из лучших команд в нашем дивизионе АХЛ. Она была скоростной и очень квалифицированной»

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Гэйдж Квинни высказался о назначении Митча Лава на пост главного тренера команды.

Китайский клуб под руководством исполняющего обязанности главного тренера Майкла Келли во вторник проиграл «Спартаку» в FONBET Чемпионате КХЛ (1:3).

— Как вам матч?

— В целом хороший матч для нас. Единственное, что не реализовали много возможностей в большинстве. И, считаю, что это стало главной причиной, почему мы сегодня проиграли.

— Новым главным тренером вашей команды стал Митч Лав. В АХЛ вы играли против его «Калгари». Какой хоккей он ставил?

— Мы впечатлены его назначением. Он достаточно хорошо тренировал в АХЛ. Его «Калгари» был одной из лучших команд в нашем дивизионе. Это была скоростная команда и очень квалифицированная. И она такой была благодаря работе Лава. Мы все с нетерпением ждем работы с ним, — сказал Квинни.