Квинни о Лаве в «Шанхае»: «Мы впечатлены его назначением. Его “Калгари” был одной из лучших команд в нашем дивизионе АХЛ. Она была скоростной и очень квалифицированной»

Китайский клуб под руководством исполняющего обязанности главного тренера Майкла Келли во вторник проиграл «Спартаку» в FONBET Чемпионате КХЛ (1:3).
— Как вам матч?
— В целом хороший матч для нас. Единственное, что не реализовали много возможностей в большинстве. И, считаю, что это стало главной причиной, почему мы сегодня проиграли.
— Новым главным тренером вашей команды стал Митч Лав. В АХЛ вы играли против его «Калгари». Какой хоккей он ставил?
— Мы впечатлены его назначением. Он достаточно хорошо тренировал в АХЛ. Его «Калгари» был одной из лучших команд в нашем дивизионе. Это была скоростная команда и очень квалифицированная. И она такой была благодаря работе Лава. Мы все с нетерпением ждем работы с ним, — сказал Квинни.