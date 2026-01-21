Дзанетти, Сегафредо, Петан, Морини, Тривеллато, Клара — в составе Италии на ОИ

Вратари: Дамиан Клара («Брюнэс», Швеция), Давиде Фадани («Клотен», Швейцария), Джанлука Валлини («Больцано», Италия).
Защитники: Дилан Ди Перна («Больцано», Италия), Грегори Ди Томазо («Пустерталь», Италия), Даниэль Глира («Пустерталь», Италия), Томас Ларкин («Швеннингер», Германия), Фил Пьетрониро («Рытиржи Кладно», Чехия), Джейсон Сид («Больцано», Италия), Алекс Тривеллато («Швеннингер», Германия), Лука Дзанатта («Пустерталь», Италия).
Нападающие: Мэттью Брэдли («Больцано», Италия), Томмазо Де Лука («Амбри-Пиотта», Швейцария), Кристиано ДиДжачинто («Больцано», Италия), Лука Фриго («Больцано», Италия), Микаэль Фриклунд («Пустерталь», Италия), Дастин Газли («Больцано», Италия), Диего Костнер («Амбри-Пиотта», Швейцария), Даниэль Мантенуто («Больцано», Италия), Джованни Морини («Лугано», Швейцария), Алекс Петан («Любляна», Словения), Томми Пурделлер («Пустерталь», Италия), Ник Сарачино («Пустерталь», Италия), Алессандро Сегафредо («Цюрих Лайонз», Швейцария), Марко Дзанетти («Лугано», Швейцария).