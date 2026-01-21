Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.60
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.46
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.03
П2
1.56
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Дзанетти, Сегафредо, Петан, Морини, Тривеллато, Клара — в составе Италии на ОИ

Стал известен итоговый состав сборной Италии на Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Вратари: Дамиан Клара («Брюнэс», Швеция), Давиде Фадани («Клотен», Швейцария), Джанлука Валлини («Больцано», Италия).

Защитники: Дилан Ди Перна («Больцано», Италия), Грегори Ди Томазо («Пустерталь», Италия), Даниэль Глира («Пустерталь», Италия), Томас Ларкин («Швеннингер», Германия), Фил Пьетрониро («Рытиржи Кладно», Чехия), Джейсон Сид («Больцано», Италия), Алекс Тривеллато («Швеннингер», Германия), Лука Дзанатта («Пустерталь», Италия).

Нападающие: Мэттью Брэдли («Больцано», Италия), Томмазо Де Лука («Амбри-Пиотта», Швейцария), Кристиано ДиДжачинто («Больцано», Италия), Лука Фриго («Больцано», Италия), Микаэль Фриклунд («Пустерталь», Италия), Дастин Газли («Больцано», Италия), Диего Костнер («Амбри-Пиотта», Швейцария), Даниэль Мантенуто («Больцано», Италия), Джованни Морини («Лугано», Швейцария), Алекс Петан («Любляна», Словения), Томми Пурделлер («Пустерталь», Италия), Ник Сарачино («Пустерталь», Италия), Алессандро Сегафредо («Цюрих Лайонз», Швейцария), Марко Дзанетти («Лугано», Швейцария).