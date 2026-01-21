Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
0
:
Нью-Джерси
0
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.50
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
2
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
6.14
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
5.00
П2
49.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
3
:
Баффало
4
Все коэффициенты
П1
68.00
X
5.32
П2
1.25
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.03
П2
1.56
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Демидов набрал 0+2 в матче с «Миннесотой» и стал 3-й звездой. У него 43 очка в 50 играх в сезоне — лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

Форвард «Монреаля» Иван Демидов дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3) и был признан третьей звездой.

На счету 20-летнего россиянина 43 (11+32) очка в 50 играх в текущем сезоне при полезности «+9» и среднем времени на льду 15:17. Текущая результативная серия — 3 игры (1+3 на отрезке).

Демидов лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая идущего вторым форварда «Анахайма» Беккетта Сеннеке (38 баллов в 49 играх, 15+23) на 5 очков. На третьем месте идет защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (34 очка в 49 играх, 13+21).

Сегодня Иван (15:07, «+1») также отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов — 1:1.