Демидов набрал 0+2 в матче с «Миннесотой» и стал 3-й звездой. У него 43 очка в 50 играх в сезоне — лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков

На счету 20-летнего россиянина 43 (11+32) очка в 50 играх в текущем сезоне при полезности «+9» и среднем времени на льду 15:17. Текущая результативная серия — 3 игры (1+3 на отрезке).
Демидов лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая идущего вторым форварда «Анахайма» Беккетта Сеннеке (38 баллов в 49 играх, 15+23) на 5 очков. На третьем месте идет защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (34 очка в 49 играх, 13+21).
Сегодня Иван (15:07, «+1») также отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов — 1:1.