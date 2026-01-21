Капризов набрал 0+2 с «Монреалем» — у него 7 ассистов в последних 3 матчах. Безголевая серия — 5 игр

На счету 28-летнего россиянина стало 59 (25+34) очков в 51 игре в текущем сезоне при полезности «+7».
Текущая результативная серия — 3 матча (0+7 на отрезке). При этом безголевая серия составляет уже 5 игр.
Сегодня Капризов (23:40, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и сделал 1 перехват при 2 потерях.
