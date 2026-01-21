Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
0
:
Нью-Джерси
0
П1
2.13
X
4.40
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
2
:
Рейнджерс
2
П1
2.00
X
3.84
П2
3.58
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
П1
4.90
X
5.03
П2
1.56
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Капризов набрал 0+2 с «Монреалем» — у него 7 ассистов в последних 3 матчах. Безголевая серия — 5 игр

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:4).

На счету 28-летнего россиянина стало 59 (25+34) очков в 51 игре в текущем сезоне при полезности «+7».

Текущая результативная серия — 3 матча (0+7 на отрезке). При этом безголевая серия составляет уже 5 игр.

Сегодня Капризов (23:40, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и сделал 1 перехват при 2 потерях.

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
