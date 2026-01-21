Кучеров набрал 0+3 в матче с «Сан-Хосе» и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 73 очками. Отставание от лидеров — Маккиннона и Макдэвида — 12 баллов

На счету 32-летнего россиянина стало 73 (24+49) очка в 44 играх в текущем сезоне при полезности «+24».
Он вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров лиги, обогнав форварда «Шаркс» Макклина Селебрини (72 в 49, 24+48, сегодня — без очков).
Отставание Кучерова от лидеров гонки — Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (85 в 47, 38+47) и Коннора Макдэвида (85 в 51, 30+55, сегодня играет с «Сент-Луисом») — составляет 12 баллов.
Сегодня Никита (18:00, «+2») остался без бросков в створ.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше