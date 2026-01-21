Василевский отразил 22 из 23 бросков «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Победа — 21-я в 31 игре в сезоне (91,5% сэйвов, КН 2,18)

31-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков и был признан второй звездой встречи.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:1).
31-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков и был признан второй звездой встречи.
Победа стала для него 10-й в последних 11 матчах и 21-й в 31 игре в сезоне (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,18).