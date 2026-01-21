Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
2
:
Нью-Джерси
2
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.60
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
3
:
Рейнджерс
4
Все коэффициенты
П1
1.45
X
7.40
П2
21.00
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.03
П2
1.56
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.63
П2
1.74
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Барыс
0
П1
X
П2

Василевский отразил 22 из 23 бросков «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Победа — 21-я в 31 игре в сезоне (91,5% сэйвов, КН 2,18)

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:1).

31-летний россиянин отразил 22 из 23 бросков и был признан второй звездой встречи.

Победа стала для него 10-й в последних 11 матчах и 21-й в 31 игре в сезоне (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,18).