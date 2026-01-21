Тарасенко — 4-й игрок в истории «Миннесоты» с дублями в 2 матчах за 2 дня. Он идет на 12-м месте по голам среди россиян в истории НХЛ (317), обогнав Дацюка

В текущем сезоне у него 28 (13+15) очков в 44 играх при полезности «минус 4».
Вчера 34-летний россиянин забросил 2 шайбы во встрече с «Торонто» (6:3). Он стал 4-м игроком в истории «Уайлд», сделавшим дубль в двух играх за два дня.
До него таким достижением отметились Мариан Габорик (11 и 12 ноября 2007 года), Джейсон Цукер (8 и 9 ноября 2017 года) и Кирилл Капризов (2 раза в 2024 году — 6 и 7 апреля, 14 и 15 декабря).
За карьеру в рамках регулярок на счету Тарасенко стало 690 (317+373) очка в 875 играх. За счет первого из двух дублей он вышел на 12-е место по голам в лиге среди россиян, обогнав Павла Дацюка (314 шайб в 953 играх).
Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 917 в 1541), Евгений Малкин («Питтсбург», 524 в 1246), Сергей Федоров (483 в 1248), Александр Могильный (473 в 990), Илья Ковальчук (443 в 926), Павел Буре (437 в 702), Алексей Ковалев (430 в 1316), Никита Кучеров («Тампа», 381 в 846), Вячеслав Козлов (356 в 1182), Алексей Яшин (337 в 850) и Артемий Панарин («Рейнджерс», 321 в 801).