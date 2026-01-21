Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
Все коэффициенты
П1
37.00
X
3.80
П2
1.30
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.03
П2
1.56
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.63
П2
1.74
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Тарасенко — 4-й игрок в истории «Миннесоты» с дублями в 2 матчах за 2 дня. Он идет на 12-м месте по голам среди россиян в истории НХЛ (317), обогнав Дацюка

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:4).

В текущем сезоне у него 28 (13+15) очков в 44 играх при полезности «минус 4».

Вчера 34-летний россиянин забросил 2 шайбы во встрече с «Торонто» (6:3). Он стал 4-м игроком в истории «Уайлд», сделавшим дубль в двух играх за два дня.

До него таким достижением отметились Мариан Габорик (11 и 12 ноября 2007 года), Джейсон Цукер (8 и 9 ноября 2017 года) и Кирилл Капризов (2 раза в 2024 году — 6 и 7 апреля, 14 и 15 декабря).

За карьеру в рамках регулярок на счету Тарасенко стало 690 (317+373) очка в 875 играх. За счет первого из двух дублей он вышел на 12-е место по голам в лиге среди россиян, обогнав Павла Дацюка (314 шайб в 953 играх).

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 917 в 1541), Евгений Малкин («Питтсбург», 524 в 1246), Сергей Федоров (483 в 1248), Александр Могильный (473 в 990), Илья Ковальчук (443 в 926), Павел Буре (437 в 702), Алексей Ковалев (430 в 1316), Никита Кучеров («Тампа», 381 в 846), Вячеслав Козлов (356 в 1182), Алексей Яшин (337 в 850) и Артемий Панарин («Рейнджерс», 321 в 801).

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше