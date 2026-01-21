Демидов набрал 43 очка в 50 играх в сезоне. Только у 3 новичков «Монреаля» с 1918 года было больше на таком отрезке — Далина, Матса Нэслунда и Лефлера

На счету 20-летнего россиянина 43 (11+32) очка в 50 играх в текущем сезоне при полезности «+9» и среднем времени на льду 15:17.
43 очка Демидова в 50 играх — 5-й результат для новичков «Канадиенс» на таком отрезке за всю историю. Иван обошел Дуга Райзбро (42, 1974/75) и сравнялся с Крисом Челиосом (43, 1984/85).
С 1918 года больше очков в первых 50 играх в сезоне набирали только 3 новичка канадского клуба — Челль Далин (57, 1985/86), Матс Нэслунд (50, 1982/83) и Ги Лефлер (46, 1971/72).
Кроме того, в первом сезоне НХЛ (1917/18) форвард «Монреаля» Джо Мэлоун набрал 48 очков в 20 играх. Формально он тоже считается новичком, как и все игроки лиги, выступавшие в том чемпионате.