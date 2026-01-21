Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
Все коэффициенты
П1
37.00
X
3.80
П2
1.30
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.03
П2
1.56
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.63
П2
1.74
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Демидов набрал 43 очка в 50 играх в сезоне. Только у 3 новичков «Монреаля» с 1918 года было больше на таком отрезке — Далина, Матса Нэслунда и Лефлера

Форвард «Монреаля» Иван Демидов дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3).

На счету 20-летнего россиянина 43 (11+32) очка в 50 играх в текущем сезоне при полезности «+9» и среднем времени на льду 15:17.

43 очка Демидова в 50 играх — 5-й результат для новичков «Канадиенс» на таком отрезке за всю историю. Иван обошел Дуга Райзбро (42, 1974/75) и сравнялся с Крисом Челиосом (43, 1984/85).

С 1918 года больше очков в первых 50 играх в сезоне набирали только 3 новичка канадского клуба — Челль Далин (57, 1985/86), Матс Нэслунд (50, 1982/83) и Ги Лефлер (46, 1971/72).

Кроме того, в первом сезоне НХЛ (1917/18) форвард «Монреаля» Джо Мэлоун набрал 48 очков в 20 играх. Формально он тоже считается новичком, как и все игроки лиги, выступавшие в том чемпионате.