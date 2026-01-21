Ричмонд
Лишка о Фегервары: «Договорились, что будем жить в одном номере в Олимпийской деревне. Он с большим уважением говорит про Овечкина, это легенда хоккея»

Капитан «Северстали» Адам Лишка рассказал, что будет жить в одном номере с защитником «Вашингтона» Мартином Фегервары во время Олимпады.

Хоккеисты сыграют за сборную Словакии.

«У меня очень много друзей, играющих в НХЛ. Скажу про Мартина Фегервары, с которым я знаком лет 20, он тоже из Братиславы, мы вместе играли, тренировались. Договорились с ним о том, что будем жить в одном номере в Олимпийской деревне», — сказал Лишка.

Фегервары выступает за «Кэпиталс» с сезона-2019/20, капитаном команды является Александр Овечкин.

«Когда мы общались, видно, с каким большим уважением он говорит про него. Так как Овечкин — это легенда хоккея», — добавил Лишка.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Слафковски, Гернат, Ружичка, Немец, Лишка, Дворски, Фегервары, Чернак, Татар — в составе Словакии на ОИ-2026.

