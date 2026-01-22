Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.40
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.45
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.40
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.29
X
4.40
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.15
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Козлов об 1:2 с «Нефтехимиком»: «Соперник быстрый, предупреждали, что он убегает в контратаки. “Динамо” не сидело в обороне, атаковало. Но так бывает иногда»

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении команды от «Нефтехимика» по буллитам в матче FONBET Чемпионата КХЛ (1:2).

Источник: Спортс"

— Хороший первый период провели, хотя дали сопернику создать три голевых момента. А соперник быстрый. И мы предупреждали, что он убегает в контратаки. Но где‑то не подстраховали. И в воротах нас в игре держал Влад (Подъяпольский — Спортс«“).

Потом мы забили гол, могли еще забить. Не очень понравилось большинство. Как‑то беззубо сыграли. Здорово отстояли «3 на 5», очень много заблокировали бросков. Но в конце не вывели шайбу из зоны, и соперник нас за это наказал. И в овертайме были моменты, но по буллитам сегодня уступили. Пока такой результат, будем двигаться дальше.

— Если взять ваши последние четыре матча, то в третьем периоде вы или упускаете победу, или проигрываете в основное время. Что это?

— Да ничего. Сейчас это неважно. Нам надо двигаться дальше. Мы не смотрим назад, а готовимся к плей‑офф. Разбираем это, но сегодня мы могли еще забить, имели хорошие моменты. Мы не сидели в обороне, атаковали. Но так бывает иногда, — сказал Козлов.