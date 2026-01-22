Козлов об 1:2 с «Нефтехимиком»: «Соперник быстрый, предупреждали, что он убегает в контратаки. “Динамо” не сидело в обороне, атаковало. Но так бывает иногда»

Потом мы забили гол, могли еще забить. Не очень понравилось большинство. Как‑то беззубо сыграли. Здорово отстояли «3 на 5», очень много заблокировали бросков. Но в конце не вывели шайбу из зоны, и соперник нас за это наказал. И в овертайме были моменты, но по буллитам сегодня уступили. Пока такой результат, будем двигаться дальше.