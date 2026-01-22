Ричмонд
Тренер «Нефтехимика» Гришин о 2:1 с «Динамо»: «С игроками обсуждали, что быстрым нападающим надо нагружать противника. Матч получился интересным и зрелищным»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвел итоги матча с «Динамо» (2:1 Б) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Несмотря на небольшое количество голов, матч получился интересным и зрелищным. Обе команды создавали много моментов. Здорово играли вратари. Мы в первом периоде имели много моментов, чтобы забить.

Второй период у нас вышел скомканным. Мы упустили инициативу, отдали шайбу сопернику, пропустили. В перерыве поговорили с ребятами.

Трудно начался третий период, мы несколько раз играли в меньшинстве. Ну, а большинство противника мы все прекрасно знаем. Здорово отоборонялись, добавили в конце, забили. А на буллитах здорово сыграли, и отлично действовал Ярослав Озолин.

— Вы делали акцент на том, что «Динамо» в третьем периоде пропускает много шайб?

— На тренировках никакие акценты уже не делаются. Надо просто делать упражнения, чтобы ребята были в хорошем физическом тонусе. Все, что было можно, наигрывалось раньше. А сейчас идет только восстановление и поддержание хорошего тонуса. Ну, а в разговорах с игроками обсуждали, что у нас есть шансы и быстрым нападающим надо нагружать противника, — сказал Гришин.