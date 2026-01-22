Тренер «Нефтехимика» Гришин о 2:1 с «Динамо»: «С игроками обсуждали, что быстрым нападающим надо нагружать противника. Матч получился интересным и зрелищным»

— На тренировках никакие акценты уже не делаются. Надо просто делать упражнения, чтобы ребята были в хорошем физическом тонусе. Все, что было можно, наигрывалось раньше. А сейчас идет только восстановление и поддержание хорошего тонуса. Ну, а в разговорах с игроками обсуждали, что у нас есть шансы и быстрым нападающим надо нагружать противника, — сказал Гришин.