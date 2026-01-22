Ричмонд
03:00
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.29
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

Козлов об увольнении Скопинцева: «Игра в обороне нас не устраивает, “Динамо” много пропускает. Руководство приняло такое решение»

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о решении клуба уволить тренера Андрея Скопинцева.

Источник: Спортс"

В штабе Козлова он отвечал за защитников.

В среду бело-голубые уступили «Нефтехимику» по буллитам (1:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Вы говорили перед матчем, что «Динамо» должно сыграть организованно. Это получилось?

— Если убрать два выхода в ноль в первом периоде, то в принципе мы сыграли организованно. Но у них игроки быстрые, к кому‑то попала шайба… Пропустили два таких выхода. При этом хорошо действовал Влад Подъяпольский.

— Как оцените новые сочетания звеньев и что скажете об игре Максима Комтуа в первом звене?

— Мы ищем сочетания. У нас очень много игроков, которые выбыли и пока не в составе. Ищем разные варианты. У нас не хватает игроков на все звенья. Поэтому смотрим, кто сможет выстрелить. Ну, а Максим забил, был активен. Думаю, что с Уилом у них будет хорошая связка. Также у нас есть Гусев — Сикьюра. А когда есть два игрока, которые хорошо понимают друг друга, третьего к ним всегда можно подставить.

— В клубе сменился тренер по защитникам. Вы с кем‑то советовались перед назначением Павла Перепехина?

— Он уже прилетел, находится в заявке. В следующем матче он будет уже на лавочке. Игра в обороне нас не устраивает, мы много пропускаем. Руководство приняло такое решение. Поэтому решили прибегнуть к такому варианту, — сказал Коззлов.